(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 07.02.2022 - Die Agrarfutures in Chicago zeigen sich im elektronischen Handel teils deutlich fester. Die Marktteilnehmer sehen Risiken für das Angebot der Sojabohnen. Die Aktienmärkte zeigen sich derweil durchwachsen. Die Sojabohnen am Chicago Board of Trade klettern im elektronischen Handel auf das höchste Niveau seit mehr als acht Monaten. Die Marktteilnehmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...