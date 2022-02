London (ots/PRNewswire) -Homeworks Asia hat seine jüngste Lizenzpartnerschaft mit kathy ireland® Worldwide (kiWW®) bekannt gegeben. Diese neue Zusammenarbeit wird eine aufregende Kollektion von Produkten aus den Bereichen Bettwäsche, Heimtextilien, Accessoires, Möbel und neueste Stilinspirationen präsentieren, die unter der Marke kathy ireland® Home vermarktet werden. Das einzigartige Sortiment an Haushaltswaren, das von Kathy Ireland entworfen wurde, wird im Einzelhandel sowie auf E-Commerce-Plattformen erhältlich sein. Die Markenpartnerschaft wird offiziell im Februar 2022 auf der Spring Fair in Birmingham, England, vorgestellt."Wir freuen uns, kathy ireland® Home nach Großbritannien und Europa zu bringen", sagt Adam Holmes, CEO von Homeworks. "Kathy Ireland ist eine Mode- und Design-Ikone, die auf der ganzen Welt für ihr scharfes Auge für Design und ihren unübertroffenen Geschäftssinn bekannt ist. Die Marke von Kathy umfasst mehr als 18.000 Produktkategorien mit einem weltweiten Umsatz von mehreren Milliarden Dollar. Ihre Marke wurde vom License Global Magazine auf Platz 15 der weltweit erfolgreichsten Marken eingestuft und Kathy ist laut der International Home Furnishings Representatives Association eine Ikone. Kathy Ireland ist die jüngste Person, die diese Ehre erhält. Wir freuen uns darauf, mit Kathy und ihrem bemerkenswerten Team bei kiWW zusammenzuarbeiten, um diese Designs europatauglich zu machen und diese hochwertigen Produkte auch in Deutschland und Großbritannien auf den Markt zu bringen. Kathy ist eine Philanthropin von Weltrang, und unsere Beziehung wird den Bemühungen um ökologische Nachhaltigkeit zugute kommen", fügt er hinzu."Wir heißen Adam und das gesamte Homeworks Asia-Team bei kiWW willkommen und freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen kathy ireland® Home-Produkte auf den britischen und deutschen Markt zu bringen", erklärte Kathy Ireland, Vorsitzende, CEO und Chefdesignerin von kiWW, die von License Global auf Rang 15 der einflussreichsten Marken der Welt geführt wird. "Wir wurden im Laufe der Jahre oft aufgefordert, diese beiden Märkte zu betreten, und wir wollten dies nur mit dem richtigen Partner tun. Wir glauben, dass Homeworks Asia ein unglaublicher Partner ist und freuen uns darauf, unsere Produkte auf neue Märkte in verschiedenen Teilen der Welt zu bringen.""Wir freuen uns, mit dem spektakulären Team von Homeworks Asia zusammenzuarbeiten, um die kathy ireland® Home Produkte nach Großbritannien und Deutschland zu bringen. Wir können es kaum erwarten, die Produkte, die kiWW zu einer der stärksten Marken der Welt machen, mit den Menschen in Großbritannien und Deutschland zu teilen", sagten Jon Carrasco, geschäftsführender Vizepräsident und weltweiter Kreativdirektor von kathy ireland® Worldwide und Stephen Roseberry, Präsident und CMO von kathy ireland® Worldwide.Die kathy ireland® Home-Produkte werden in Großbritannien und Deutschland im Frühsommer 2022 erhältlich sein.Informationen zu Homeworks AsiaUnser Ziel bei Homeworks Asia ist es, zeitlosen Stil und Qualitätsprodukte zu schaffen, wobei wir bei jedem Produkt, das wir herstellen, Wert auf Details legen - von handgefertigten Möbeln bis hin zu unseren spezialisierten Bettwäscheserien - alles, was Sie sich für Ihr Zuhause wünschen..Wir konzentrieren uns zwar darauf, das beste Produkt für Sie zu entwickeln, aber unsere oberste Priorität ist es, ethisch zu handeln und unsere Geschäfte verantwortungsvoll zu führen, indem wir uns bei der Herstellung und dem Schutz unserer Lieferkette an globalen Nachhaltigkeitsstandards orientieren.Informationen zu kathy ireland® Worldwide (kiWW®)kiWW® wird vom License Global Magazine auf Platz 15 der mächtigsten Marken der Welt geführt - die höchste Einstufung für ein von einer Frau geführtes Einzelunternehmen in der Lizenzbranche. Kathy Ireland ist in der Licensing Hall of Fame als jüngste Frau, die jemals diese Ehre erhalten hat. Kathy Ireland wurde vom License Global Magazin zu einer der 19 einflussreichsten Frauen im Lizenzbereich ernannt und laut Fairchild Publications ist Kathy Ireland eine der 50 einflussreichsten Personen in der Modebranche. Furniture Today nennt Kathy eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Möbelindustrie. Frau Ireland wird im Namen von kiWW® die ICON-Auszeichnung der International Home Furnishings Representatives Association (IHFRA) entgegennehmen. Diese Auszeichnung wird nicht jährlich vergeben, sondern nur an Personen, die im Laufe ihrer Karriere einen sehr bedeutenden Beitrag zur Branche geleistet haben. Kathy war öfter auf dem Cover des Forbes Magazine als auf dem der Sports Illustrated. kiWW® ist für Milliarden von Dollar Umsatz im Einzelhandel verantwortlich. kiWW® wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Good Housekeeping Siegel. Kathy und kiWW® unterstützen viele gemeinnützige Organisationen, darunter: Gesundheit von Frauen und Kindern, HIV/AIDS, Bildung, menschliche Freiheit, Leben, Kriege gegen religiöse Verfolgung und Gewalt. Kathy ist Verwaltungsratsmitglied der NFLPI, im WNBPA Board of Advocates, Botschafterin und Spenderin für die Elizabeth Taylor AIDS Foundation und internationale Jugendvorsitzende für die National Pediatric Cancer Foundation.