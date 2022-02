Im schwelende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist keine Entspannung in Sicht, im Gegenteil. Moskau zieht weiter Truppen an der Grenze zum Nachbarn zusammen und demonstriert militärische Stärke. Kommt es zu einer militärischen Eskalation, drohen verheerende Folgen, warnen US-Experten.Im verzweifelten Bemühen, die Ukrainekrise doch noch auf diplomatischem Weg zu lösen, will sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag mit seinen Kollegen in Frankreich und Polen beraten, zuvor spricht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...