Rehovot, Israel (ots) -Vielseitige, leichte Endgeräte unterstützen marktführende Lösungen für die mobile Datenkommunikation mit der O3b-Konstellation von SESGet SAT, ein führender Hersteller von effizienten tragbaren Satellitenkommunikations-Terminals mit hoher Datenrate für Anwendungen am Boden, in der Luft und auf See, gab bekannt, dass seine Produkte Milli SAT H (https://www.getsat.com/products/milli-sat-h-lm/) und Milli SAT W (https://www.getsat.com/products/w-lm/) erfolgreich im O3b-Netz von SES getestet wurden und vielseitige Datenübertragungen mit bis zu 20 Mbit/s für mobile Anwendungen ermöglichen. Im Gegensatz zu anderen Terminals in der Branche, die zwei Terminals benötigen, um mit der O3b-Konstellation in der mittleren Erdumlaufbahn (MEO) zu arbeiten, können die Nutzer der Get SAT-Terminals ein einziges, etwa 15 kg schweres Terminal für den Zugang zum O3b-Netzwerk verwenden. Der Betrieb umfasst eine nahtlose Übergabe von Satellit zu Satellit, was zu erheblichen Einsparungen bei Ausrüstung, Installation und Wartung führt.O3b von SES ist das einzige kommerziell erfolgreiche nicht-geostationäre Satellitenkommunikationssystem, das einen hohen Durchsatz, niedrige Latenzzeiten und Carrier-Grade-Fähigkeiten für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich mobiler Kommunikation (COTM) bietet. Mit einer Reichweite von 20 bis 60 cm sind die mikronisierten Terminals von Get SAT für die Breitbandkommunikation mit hoher Datenrate und geringer Latenzzeit ausgelegt. In Kombination mit dem O3b von SES bieten die Terminals von Get SAT äußerst vielseitige Lösungen für Anwendungen, die kleinere Terminals erfordern, und ermöglichen ein mobiles Breitband-Erlebnis in fahrenden Fahrzeugen für ein mobiles Büro oder taktische Einsätze. Die leichtgewichtigen LM-Terminals haben auch eine bedeutende SWaP-Position (Size, Weight and Power) auf dem Regierungsmarkt, um effektiv mit unbemannten Luftfahrzeugen der Klasse 2 zu arbeiten.Als führender Anbieter einer neuen Generation kleiner Endgeräte setzt Get SAT den Maßstab für leichte, kleine und stromsparende Kommunikationsgeräte. Die fortschrittlichen Tracking-Technologien des Unternehmens, die speziell für mobile Anwendungen entwickelt wurden, verwenden eine miniaturisierte Interlaced-Flat-Panel-Antenne, die Empfangs- und Sendeelemente kombiniert und in der Lage ist, sich mit einer Geschwindigkeit von 200 Grad pro Sekunde zu bewegen Get SAT-Terminals unterstützen extrem dynamische Plattformen. Die Datenübertragungsrate wird während der Fahrt unter schwierigen Umweltbedingungen aufrechterhalten, was durch das schnelle und nahtlose Handover zwischen den O3b-Satelliten ermöglicht wird"Die einzigartige Terminal-Lösung von Get SAT eröffnet dank der niedrigen Latenz und dem hohen Durchsatz des O3b-Dienstes von SES neue taktische Möglichkeiten und erlaubt es jedem Regierungsfahrzeug, unterwegs mit Live-Videos, Situationsbewusstsein und Cloud-basierten Tools zu arbeiten, die für Regierungsoperationen entscheidend sind", sagte Jack Deasy, VP of Government Product Management bei SES. "Mit unserer nächsten Generation, O3b mPOWER, werden wir unsere Zusammenarbeit mit Get SAT vertiefen, um noch fortschrittlichere Dienste zu entwickeln und zu testen.""Unsere Terminals erreichen viel mehr bei geringerer Größe und Gewicht. Durch die Umstellung auf ein einziges Terminal können Kunden in O3b-Netzen die Installation vereinfachen und die Standortplatzierung auf mobilen Plattformenoptimieren", so Kfir Benjamin, CEO von Get SAT. "Wir sind stolz darauf, ein führender Anbieter von einfach zu implementierenden Breitband-Kommunikationsprogrammen für den mobilen Einsatz zu sein."Die Terminals von Get SAT basieren auf der patentierten InterFLAT-Flachantennentechnologie, die die Komponenten ohne Qualitätseinbußen miniaturisiert. Get SAT ist führend in der Branche und entwickelt Terminals und Lösungen der nächsten Generation, die speziell für eine schnelle und zuverlässige Kommunikation für on-the-move-Anwendungen entwickelt wurden.Treffen Sie uns am Stand 1043 der Satellite 2022 (https://www.getsat.com/events/get-sat-to-exhibit-at-satellite-2022/)-Messe im Gaylord Convention Center in Washington D.C.Über Get SATGet SAT Communications ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Rehovot, Israel, das tragbare und äußerst effiziente Antennen und Terminals für die Satellitenkommunikation (https://www.getsat.com/services/) mit hoher Datenrate für Anwendungen am Boden, in der Luft und auf See anbietet. Get SAT ist spezialisiert auf Dienstleistungen für Behörden, das Militär, Unternehmen, Ersthelfer, Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und humanitäre Gruppen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sigasec.com.Pressekontakt:Get SATAyala Pinhasi+972-76-5300-700 #122+1-571-501-5150info@getsat.comOriginal-Content von: News Direct, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152041/5140483