Nordkoreanische Hacker:innen sollen in den vergangenen Jahren Kryptowährungen im Wert von vielen Millionen US-Dollar gestohlen haben. Die daraus generierten Einnahmen habe Nordkorea für die Finanzierung seines Raketenprogramms genutzt, so die UN. Die Einnahmen aus Diebstählen bei Kryptobörsen seien für Nordkorea eine wichtige Quelle zur Finanzierung des Raketenprogramms, wie die UN herausgefunden hat. Bei mindestens drei Cyberattacken auf Börsen in Nordkorea, Europa und Asien seien zwischen 2020 und Mitte 2021 über 50 Millionen Dollar gestohlen worden, heißt es. Eine konservative Einschätzung. Denn die Blockchain-Analysefirma Chainalysis...

