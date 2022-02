DJ Heemann View #3: BioNTech - Der Corona-Impfstoff ist nur der Anfang

Gronau (pts023/07.02.2022/14:10) - Die Heemann Vermögensverwaltung AG gibt bekannt, heute zum dritten Mal einen Heemann View zu veröffentlichen. Interessierten Anlegern wird so die Möglichkeit geboten, einen Einblick in die hauseigene Investmentauswahl und Analyse zu erhalten.

Heemann View # 3: BioNTech - Der Corona-Impfstoff ist nur der Anfang

Das deutsche Unternehmen BioNTech forscht seit 2008 an Immuntherapien, die bei der Entwicklung von Therapien für Krebs und andere schwere Erkrankungen zum Einsatz kommen sollen. Für weltweite Bekanntheit und sprudelnde Einnahmen sorgt der Corona-Impfstoff auf Basis der mRNA-Technologie.

Hohe Eigenkapitalausstattung durch Corona-Einnahmen und Zukunfts-Potenzial dank prall gefüllter Produkt-Pipeline

Unser Fazit: Die Börse bewertet bekanntermaßen die Zukunft und scheint das Thema Corona bereits abgehakt zu haben. Deshalb ist die BioNTech-Aktie zuletzt unter Druck gekommen. Unserer Meinung lässt der Markt dabei außer Acht, dass BioNTech viel mehr ist als nur ein Corona-Impfstoff und dass die Einnahmen, die das Unternehmen aus diesem Impfstoff generiert, den Forscherinnen und Forschern von BioNTech eine beispiellose Finanzierung ihrer Forschungen auf ihren vier Spezial-Gebieten ermöglicht. Und genau diese vier Spezial-Gebiete sind die Medizin der Zukunft.

Der vollständige Heemann View zu BioNTech ist hier abrufbar: https://www.heemann.org/_Resources/Persistent/7/c/7/3/ 7c7306fe03955101332b3a4ebf157c145a3f1f20/20220207_Heemann-View_BioNTech.pdf

Über die Heemann Vermögensverwaltung AG Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Wiederholte Auszeichnung "Deutschlands beste Vermögensverwalter" Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche wird die Heemann Vermögensverwaltung AG als "Beste Vermögensverwalter 2019" und "Beste Vermögensverwalter 2020" zum dritten Mal in Folge auch als "Beste Vermögensverwalter 2021" in der Kategorie "Dynamisch - 3 und 5 Jahre" bewertet.

Mehrfach ausgezeichnete Fonds-Familie, ESG-Expertise ausgebaut Heemann verfügt mit der FU Fonds-Familie über hauseigene, mehrfach prämierte Fonds. Der 2008 aufgelegte Multi Asset Fonds (WKN: A0Q5MD) wird von Morningstar auf Sicht von fünf und zehn Jahren jeweils mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet. 2017 wurde der FU Fonds - IR Dachfonds (WKN: HAFX27) aufgelegt. Das neueste Mitglied der Fondsfamilie, der 2019 aufgelegte FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN: HAFX9M), verfügt mit seiner monatlichen Ausschüttungspolitik über ein Alleinstellungsmerkmal in Zeiten von Niedrig- und Negativzinsen.

Zuletzt wurde die interne ESG-Expertise ausgebaut. Hierfür wurde das Team 2021 durch eine qualifizierte Kollegin verstärkt. ESG-konformes Investieren wird in naher Zukunft weiter erheblich an Bedeutung gewinnen. Um diese Entwicklung aktiv mitzugestalten, sind weitere strategische Schritte im ESG-Bereich und der Digitalisierung eingeleitet. Damit sind bereits heute die Grundlagen gelegt, um auch zukünftig dem seit 25 Jahren gültigen Leitsatz "Vermögen aufbauen und bewahren" gerecht zu werden.

Pressekontakt: Heemann Vermögensverwaltung AG Bösingbachstiege 4 48599 Gronau E-Mail: presse@heemann.org Tel.: 07263 408269 Web: http://www.heemann.org

Aussender: Heemann Vermögensverwaltung AG Ansprechpartner: Gerhard Mayer Tel.: +49 7263 408 269 E-Mail: gerhard.mayer@heemann.org Website: www.heemann.org

