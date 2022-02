Bonn (ots) -Am Sonntag, 13. Februar 2022, kommt die Bundesversammlung in Berlin zur Wahl des Bundespräsidenten zusammen. Das Plenum umfasst in diesem Jahr 1472 Mitglieder und besteht aus 736 Bundestagsabgeordneten sowie einer gleichen Anzahl an Wahlleuten aus den Bundesländern. Die Fraktionen der Landtage entsenden traditionell auch namhafte Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Kultur, Sport und Wissenschaft in die Bundesversammlung. phoenix begleitet die Wahl des Bundespräsidenten mit einer Live-Sondersendung ab 10.00 Uhr bis voraussichtlich 15.00 Uhr.Der amtierende Bundespräsident Frank Walter Steinmeier (SPD) kandidiert für eine zweite Amtszeit. Seine Kandidatur wird unterstützt von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, CDU/CSU sowie den Südschleswigschen Wählerverbund (SSW). Die LINKE schickt als Gegenkandidat Gerhard Trabert ins Rennen; er ist Arzt und hat eine Professur für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie an der RheinMain-Hochschule in Wiesbaden/Rüsselheim inne. Die AfD hat kürzlich den langjährigen CDU-Politiker Max Otte als ihren Kandidaten präsentiert. Der CDU-Vorstand hat gegen den zwischenzeitlich zurückgetretenen Vorsitzenden der Werteunion deshalb ein eingeleitet. Kandidatin der Freien Wähler ist die Brandenburger Physikerin Stefanie Gebauer.Gewählt ist der Kandidat, der die Stimmen von mehr als 50 Prozent der Mitglieder erhält, also mindestens 737 Stimmen. Erst im dritten Wahlgang würde eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen reichen. Da die Kandidatur Steinmeiers von einem breiten Parteienspektrum getragen wird, wird mit seiner Wiederwahl im ersten Wahlgang gerechnet.Wegen der Corona-Pandemie kann die Bundesversammlung in diesem Jahr nicht im Plenarsaal des Bundestages im Reichstagsgebäude zusammenkommen. Um die Abstände besser einhalten zu können, tagt die Bundesversammlung unter Vorsitz von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas verteilt über mehrere Stockwerke im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages und damit gegenüber dem Reichstagsgebäude.Die Corona-Beschränkungen haben auch Auswirkungen auf die Berichterstattung. Das phoenix-Team vor Ort sendet deshalb verteilt aus mehreren Gebäuden. Hauptstadtreporter Gerd-Joachim von Fallois führt ab 10.00 Uhr von der Plenarsaalebene im Reichstagsgebäude durch die Live-Sendung. Expertin an seiner Seite ist die Politikwissenschaftlerin Prof. Andrea Römmele von der Hertie School of Governance. phoenix-Korrespondent Erhard Scherfer und die Publizistin Elisabeth Niejahr kommentieren und beschreiben das Geschehen in der Bundesversammlung. Die phoenix-Reporter:innen Jeanette Klag, Katharina Kühn und Alexander Kähler melden sich von verschiedenen Orten in unmittelbarer Nähe des Paul-Löbe-Hauses und aus dem Reicshtagsgebäude mit Gesprächsgästen aus Politik, Kultur, Sport und Wissenschaft. Darüber hinaus hat phoenix mehrere Reportagen, Interviews und Erklärstücke zur besonderen Rolle des Bundespräsidenten in Deutschland und zu seiner Wahl vorbereitet. In Straßenumfragen kommen auch Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Einschätzung zur Arbeit des bisherigen und höchstwahrscheinlich auch künftigen Bundespräsidenten zu Wort.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5140514