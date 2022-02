Die sich seit Monaten in einem Abwärtstrend befindliche Peloton-Aktie hat einen Befreiungsschlag hingelegt. Anleger greifen zum Titel, weil Amazon mit einer Übernahme des Fitnessgeräte-Spezialisten liebäugle.

Der weltgrößte Online-Versandhändler Amazon soll laut einem Insider an einer Übernahme des Fitnessgeräte-Herstellers interessiert sein. Nike soll ebenfalls Kaufinteresse bekundet haben, berichtet die Financial Times. Der Peloton-Aktie verhalfen diese Übernahmefantasien zu einem großen Kurssprung von über 30 Prozent auf 29 Euro an der Tradegate-Börse (Stand: 07.02.2022; 14:55 Uhr).

Bisher sollen sich die Verantwortlichen von Amazon lediglich mit Beratern ausgetauscht haben. Ob es ein Kaufangebot geben wird, sei noch unklar, heißt es aus Insiderkreisen. Aufgrund des massiven Kurseinsturzes könnte es noch mehr Anwärter geben, die auf eine gute Kaufgelegenheit spekulieren. Mehr Aufschluss über die derzeitige Situation könnten neue Quartalszahlen geben, die Peloton morgen nach US-Börsenschluss veröffentlichen will.

Peloton gehörte zu den großen Pandemie-Gewinnern. Die Nachfrage nach den vernetzten Trainings-Bikes schnellte begünstigt durch geschlossene Fitnessstudios und Lockdowns in die Höhe. In wenigen Monaten vervielfachte das US-amerikanische Unternehmen seinen Kurs, ehe Anfang vergangenen Jahres die Talfahrt einhergehend mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen einsetzte. Zeitweise bezifferte sich der Börsenwert auf 50 Milliarden US-Dollar in der Hochphase. Letzten Endes fiel der Aktienkurs auf circa 20 Euro. Ungefähr pendelte er sich auf den Stand ein, bei dem beim Börsengang im Jahr 2019 alles begann.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US0231351067,US6541061031,US70614W1009