DGAP-Media / 2022-02-07 / 14:43 München, 07.02.2022 - WTS, eines der führenden Beratungshäuser für Steuerberatung, Digitalisierung und Financial Advisory, unterstützt die Gründung des neuen "WU Tax Law Technology Center" an der Wirtschaftsuniversität Wien. Das neue Forschungszentrum, das am Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht angesiedelt ist, wird von Prof. Dr. Robert Risse geleitet. Die Eröffnungsfeier fand Mitte Januar statt. "Tax Law Technology ist heute eines der relevantesten und anspruchsvollsten Themen im globalen Steuer- und Handelsumfeld. Durch die zunehmende Transformation von Finanzprozessen sowie die wachsende Beteiligung von Steuerbehörden, multinationalen Unternehmen und Steuerberatern an der globalen Wirtschaft ist die Bedeutung der Steuerrechtstechnologie auf eine neue Ebene der Ausführung gestiegen", erklärt Prof. Dr. Robert Risse, Director Tax Law Technology Center und Partner of Counsel bei WTS. In der sich wandelnden Steuer- und Beratungswelt ist es von enormer Wichtigkeit, dass die beteiligten Akteure, unterstützt durch die Ideen der OECD, auf dieser Transformationsreise interagieren. Aktuell besteht jedoch ein zunehmender Bedarf an akademischen Beiträgen, um die Verbindung zwischen realisierbaren pragmatischen Lösungen, theoretischen Grundsätzen und dem richtigen Ausführungsniveau von steuerbezogenen Technologien zu erleichtern. Um diese digitalen Trends aufzugreifen und wissenschaftlich weiterzuentwickeln, wurde am Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht an der WU Wien das neue "WU Tax Law Technology Center" unter der Leitung von Prof. Dr. Robert Risse gegründet. WTS verbindet bereits eine langjährige Zusammenarbeit mit der österreichischen Hochschule und unterstützt die Gründung des neuen Zentrums. Dieses beschäftigt sich mit den Herausforderungen des technologischen Wandels im Steuer- und Zollrecht, analysiert Trends und forscht zu Themen und Anwendungen im Bereich der Steuerrechtstechnologie. "Wir stellen wissenschaftliche Fragen zur Automatisierung von Rechtstexten, integrieren Entwicklungen im Bereich der Steuerrechtstechnologie und untersuchen beispielsweise, welche Dokumentationspflichten automatisiert und damit deutlich vereinfacht werden könnten", berichtet Prof. Dr. Robert Risse. "Ich finde das ein hervorragendes und zukunftsweisendes Projekt. Das Forschungszentrum bietet dem künftigen Steuerberatungs-Nachwuchs ein wichtiges Zusatzangebot an Aus- und Fortbildungen. So können Steuer-, Zoll- und Steuertechnologieberater und Beraterinnen sich schon frühzeitig im neuen Feld der Tax Technology spezialisieren", ergänzt Fritz Esterer, Vorstandsvorsitzender von WTS. Über das WU Tax Law Technology Center Das WU Tax Law Technology Center erforscht und analysiert Themen und Anwendungen im Bereich der Steuerrechtstechnologie. Zu den Aktivitäten zählen die Veröffentlichung von Artikeln und Büchern zu Steuerrechtstechnologien und die Kommentierung der Arbeit internationaler Organisationen in diesem Bereich. Darüber hinaus werden der jeweils aktuelle Stand der steuer- und zollrechtlichen Anwendungen und die sogenannten Use Cases analysiert und auf eine neue Ebene gehoben. Die Aktivitäten des Zentrums beziehen sowohl die Steuertechnologie-Community am Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht (einschließlich Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter, Gastwissenschaftler und LL.M.-Studenten) als auch die Community außerhalb des Instituts (internationale Organisationen, Regierungen und Steuerverwaltungen, die Wirtschaft, Informatiker und Berater) ein. Über WTS WTS ist ein global agierender Full-Service-Anbieter für Steuerberatung und Financial & Deal Advisory mit hoher Digitalisierungskompetenz. Mit Pioniergeist entwickeln die mehr als 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von WTS innovative und integrierte Lösungen, um ihre Mandanten durch zunehmende regulatorische Anforderungen und den digitalen Wandel zu navigieren. WTS setzt dabei auf hochspezialisierte Expertinnen und Experten sowie den Einsatz neuester Technologien. Das Beratungsangebot von WTS wird durch die drei Geschäftsbereiche Tax, Advisory und Digital repräsentiert. WTS verzichtet bewusst auf die Durchführung von Jahresabschlussprüfungen ist damit ein unabhängiger und langfristiger Partner. WTS ist in Deutschland an 13 Standorten und weltweit in mehr als 100 Ländern vertreten. Weitere Informationen unter wts.com/de Pressekontakt WTS: Florian Kestler/ Celina Halfmann Thomas-Wimmer-Ring 1 80539 München Telefon: +49 89 286 46-1565/ -1248 florian.kestler@wts.de celina.halfmann@wts.de Ende der Pressemitteilung

