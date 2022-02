FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Dass der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer die Entwicklung des P2X3-Antagonisten Eliapixant von Evotec, eines Medikamentenkandidaten gegen chronischen Husten, einstelle, komme sehr überraschend, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Nachricht sei eine Erinnerung an die Tatsache, dass Erfolge in der Biotechnologie schwer vorhersehbar sind./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2022 / 07:25 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005664809

