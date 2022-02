Der Anbieter orthopädischer Prothesen ist ein weiteres Beispiel für die Korrektur einer zwischenzeitlich hohen Bewertung. Die Aktie von ZIMMER BIOMET notiert unter ihren Niveau vor Ausbruch der Pandemie und steht heute nach knapp enttäuschten Quartalszielen vorbörslich im Minus. Im Schlussquartal verfehlte der Konzern mit 2,04 Mrd. $ Umsatz die Erwartung um 30 Mio. $. Das bereinigte Ergebnis blieb mit 1,95 $ je Aktie 3 Cent unter Konsens.



Im Gesamtjahr wuchs der Umsatz auf Basis konstanter Wechselkurse um 10,3 % auf 7,84 Mrd. $. Das Schlussquartal zeigt mit währungsbereinigt - 0,8 % eine negative Tendenz an.



Die Umsatzentwicklung verlief regional unterschiedlich. Auf Jahressicht wuchsen die Erlöse in Gesamt-Amerika (+ 10,5 %, währungsbereinigt) und EMEA (+ 16,4 %) deutlich schneller als im Raum Asien/Pazifik (+ 3,4%).



Dort schrumpften die Erlöse im Schlussquartal sogar um 17,5 %, und in Amerika um 1,5 %, während EMEA um 17,3 % zulegte (jeweils zum Vorjahreszeitraum).



Die Aktie von ZIMMER BIOMET HOLDINGS schloss gestern 32 % unter ihrem Jahreshoch aus 2021. Heute gibt der Kurs vorbörslich weitere 7,3 % nach.



