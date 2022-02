DJ Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH: Online-Auftritt von Huber, Reuss & Kollegen gehört zu den besten in ganz Deutschland

Pressemitteilung 07.02.2022

Online-Auftritt von Huber, Reuss & Kollegen gehört zu den besten in ganz Deutschland

Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung hat die Internetseiten von 294 unabhängigen Vermögensverwaltern getestet. Das überraschende Ergebnis: Nur drei Vermögensverwalter überzeugten die Experten. Dazu zählt Huber, Reuss & Kollegen.

München, den 07.02.2022 Die Homepage eines Vermögensverwalters ist seine digitale Visitenkarte und für Mandanten und Interessenten extrem wichtig, um sich zu informieren oder Kontakt aufzunehmen. Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung aus Stuttgart hat nun die Internetauftritte von 294 unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland getestet. Mithilfe eines umfangreichen Fragebogens wurden die Häuser einem sogenannten Digital-Check unterzogen. Mit einer Gesamtnote von 1,64 landete Huber, Reuss & Kollegen auf Rang zwei unter den fast 300 Getesteten. "Dies ist ein riesiger Erfolg und bestärkt uns in unserer Strategie, auch beim digitalen Angebot zu den führenden Häusern im deutschsprachigen Raum zu zählen", sagt Geschäftsführer Christian Fischl.

Die Tester hatten die Datenbank des Verbands unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland (VUV) genutzt, um ein nahezu vollständiges Bild vom deutschen Anbietermarkt zu erhalten. Am Ende entstand eine Grundgesamtheit von 294 relevanten Unternehmen. Im Rahmen des anschließenden Digital-Checks wurden die Online-Auftritte in drei gleichgewichteten Kategorien umfassend geprüft: Vermögensanlage und Vermögensverwaltung, Komfort und Services sowie Features und Tools. Dabei wurden Aspekte untersucht wie die Übersichtlichkeit der Leistungspalette, der Umfang des Vermögensmanagement inklusive Expertennetzwerk, Angebote von Newslettern und Marktkommentaren oder die Frage, ob ein Mandaten- oder Kundenlogin angeboten wird? "Insgesamt waren die Ergebnisse sehr ernüchternd, da viele Vermögensverwalter sehr einfache und wenig aussagekräftige Webseiten betreiben", sagt Kai Fürderer, Mitglied der Geschäftsleitung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung, gegenüber dem Private Banking Magazin, das den Test redaktionell begleitet hat. "Der Eindruck ist bei den meisten Anbietern, dass man im Internet ist, weil das erwartet wird, aber nicht, weil man hierüber begeistern möchte."

Huber, Reuss & Kollegen hatte im vergangenen Jahr seinen Online-Auftritt überarbeitet und viele neue Funktionalitäten eingeführt. "Unsere Webseite ist nun moderner, die Menüführung übersichtlicher und sie passt sich jetzt auch automatisch all jenen Geräten an, auf denen sie aufgerufen wird - sei es der PC, das Smartphone oder ein Tablet. Surfen auf unserer Webseite wird somit zum Kinderspiel", so Christian Fischl. "Mit dem Relaunch wurde auch ein Kunden-Login und ein digitales Reporting eingeführt. Unsere Mandanten können nun jederzeit und von überall ihr Portfolio aufrufen und ihre Vermögenssituation überprüfen. Dieses digitale Angebot werden wir sukzessive weiter ausbauen. Grundsätzlich ist es uns sehr wichtig, eine aussagekräftige, lebendige Webseite mit umfassenden Informationen anzubieten"

Über Huber, Reuss & Kollegen Die bankenunabhängige Vermögensverwaltung Huber, Reuss & Kollegen wurde im Jahr 2000 gegründet, um vermögende Personen, Familien, Stiftungen und institutionelle Investoren unabhängig und individuell zu betreuen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen in München, Ingolstadt und Schonungen 34 Mitarbeiter, davon 21 Portfoliomanager. Das verwaltete Vermögen der rund 1000 privaten und institutionellen Kunden beläuft sich auf etwa drei Milliarden Euro. Eine individuelle Vermögensverwaltung mit Einzelwerten ist ab 500 TEUR möglich, unterhalb dieser Summe bzw. ab ca. 250 TEUR wird eine Verwaltung über ausgesuchte Publikumsfonds und ETFs angeboten.

Kontakt: Christian Fischl; Geschäftsführer Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH Mail: info@hrkvv.de Website: www.hrkvv.de Tel: 089/2166860 Fax: 089/21668666 Ende der Pressemitteilung

