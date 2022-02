Nach dem Kursrutsch der vergangenen Wochen melden sich Anleger zu Wochenbeginn wieder an den europäischen Aktienmärkten zurück. Anziehende Rohstoffpreise ließen Investoren zu Anteilsscheinen von Bergbaukonzernen greifen. Die anhaltenden Spekulationen auf raschere Zinserhöhungen in den USA sowie die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine machten sie aber weiter vorsichtig. Dax und EuroStoxx50 legten am Montag jeweils etwa 0,3 Prozent auf 15.147 ...

