FRANKFURT (Dow Jones)--Die Merck KGaA baut ihren Unternehmensbereich Life Science um. Damit will das Unternehmen die langfristige Wachstumsstrategie der Sparte unterstützen, wie die Darmstädter mitteilten.

Zum 1. April wird die Organisationsstruktur von Life Science um neue Geschäftseinheiten erweitert: Das bestehende Serviceangebot für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) sowie Prüfdienstleistungen wird in der neuen Organisation Life Science Services zusammengeführt. Leiter der neuen Geschäftseinheit Life Science Services wird Dirk Lange, der am 15. Februar 2022 dem Führungsteam des Unternehmensbereichs Life Science beitreten und seinen Arbeitssitz in Burlington, Massachusetts, USA, haben wird.

Die Geschäftseinheit Process Solutions (PS) wird weiterhin von Andrew Bulpin geleitet und wird sich auf das Produktangebot des Unternehmens für die pharmazeutische Entwicklung und Herstellung konzentrieren.

Die Zusammenführung der Geschäftseinheiten Research Solutions und Applied Solutions in einer Organisationseinheit soll eine nahtlosere Erfahrung für Kunden aus den Bereichen Pharma und Biotech, aus Produktion und Prüfung, aus dem akademischen und staatlichen Umfeld sowie aus dem Diagnostika-Bereich ermöglichen. Die Leitung der Geschäftseinheit Science and Lab Solutions wird von Jean-Charles Wirth, derzeit Leiter des Geschäftsbereichs Applied Solutions, übernommen.

Im Bereich Integrated Supply Chain and Operations wird Leiter Christos Ross zum 31. März 2022 in den Ruhestand treten. Seine Nachfolge tritt Ivan Donzelot an, der ab dem 23. März 2022 dem Führungsteam des Unternehmensbereichs Life Science angehören und von seinem Arbeitssitz in der Schweiz aus tätig sein wird. Unter seiner Leitung soll sich die Einheit Integrated Supply Chain Operations darauf konzentrieren, die Einführung standardisierter Prozesse innerhalb von Site Operations und Supply Chain voranzutreiben.

