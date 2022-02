Nach einem enttäuschenden Januar hat auch der Start in den Februar die Laune am Aktienmarkt nicht verbessern können - vor allem wegen deutlich gestiegener Renditen und immer wahrscheinlicher werdenden Leitzinserhöhungen. 7. Februar 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Den Aktienmärkten setzt die Erwartung einer geldpolitischen Straffung - auch seitens der EZB - ordentlich zu. Die Europäische Notenbank hat in ihrer jüngsten Sitzung zwar keine offiziellen Ankündigungen gemacht: "Intern scheint es allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...