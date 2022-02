Deutsche Produktion noch nicht auf Vorkrisenniveau

Werbung



Produktion von 2021 liegt mehr als 5% hinter 2019



Laut einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes am Montagmorgen nahm die Produktion im Produzierenden Gewerbe im vergangenen Jahr 2021 zwar um 3% im Vorjahresvergleich zu, blieb jedoch mit einem Abstand von 5,5% deutlich hinter dem Vorkrisenniveau von 2019 zurück. Das sei insbesondere auf Material- und Lieferengpässe zurückzuführen, da hierdurch die Produktion trotz voller Auftragsbücher gehindert werde.



Laut dem ifo Institut gibt es jedoch Grund zur Hoffnung. Es gebe Zeichen dafür, dass sich die Lage die Lieferproblematik betreffend entspanne. Beispielsweise im Einzelhandel, wo die Anzahl der Einzelhändler, die von Lieferengpässen berichten im Januar um etwa 30% im Vergleich zum Vormonat zurückging. Auch in der Industrie klagen im Januar etwa 18% weniger Unternehmen als im Dezember von Problemen bei der Materialbeschaffung. Diese Entwicklung in Kombination mit der guten Auftragslage dürfte einen deutlichen konjunkturellen Aufschwung begünstigen.





