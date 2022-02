Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Folgen der EZB-Sitzung vom 3. Februar sowie die hohen Renditeschwankungen bei US-Treasuries werden auch in dieser Woche die Rentenmärkte prägen, so die Analysten der DekaBank.Vor allem Neuemissionen dürften es schwer haben, ohne deutliche Neuemissionsprämien platziert zu werden. In einem Umfeld, in dem Marktteilnehmer den Eindruck hätten, dass sich auch der EZB-Rat frage, warum er mit der Zinswende noch lange zögern solle, würden Durations- und Spread-Risiken hinterfragt. Neben der Diskussion um den Beginn und die Dynamik der Leitzinserhöhungen dürften die Erwartungen bezüglich eines frühen Endes der Anleihekäufe der EZB und die aufkommende Diskussion um ein früheres Ende der Reinvestitionen die Nervosität ebenfalls schüren. (07.02.2022/alc/a/a) ...

