Stockholm (www.anleihencheck.de) - Trotz des Hinweises auf kurzfristige Aufwärtsrisiken bei der Inflation hielt die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer Sitzung am 3. Februar an ihrem geldpolitischen Kurs fest, so Sébastien Galy, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management.Sie habe die nächste März-Sitzung als entscheidend für ihre Politik bezeichnet, da sie dann die mittelfristige Inflationsdynamik vollständig bewertet haben werde. Im Wesentlichen sei die EZB nach wie vor der Ansicht, dass die hohe Inflation hauptsächlich auf angebotsseitige Beschränkungen und erhöhte Energiepreise zurückgehe, während der Arbeitsmarkt möglicherweise noch nicht stark genug sei, um eine nennenswerte Inflation zu unterstützen. Ganz anders die Erwartungen am Swap-Markt, wo Banken feste gegen variable Zinszahlungen tauschen würden: Dort sei bereits eine restriktivere Politik mit mindestens zwei Zinserhöhungen im kommenden Jahr eingepreist worden. ...

