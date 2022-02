Die tokentus investment AG (ISIN: DE000A3CN9R8) mit Sitz in Frankfurt am Main beteiligt sich im Rahmen der aktuellen Serie-A-Finanzierungsrunde mit weiteren USD 1 Mio. an der Qredo Ltd. ("Qredo") mit Sitz in London (UK). Qredo ist eine dezentrale Infrastruktur und Produktsuite für das digitale Asset Management. Bereits im Jahr 2020 investierte tokentus erstmals über Eigenkapital in Qredo. Neben tokentus sind an der Finanzierungsrunde, die mit einem Volumen von USD 80 Mio. eine der bisher größten Serie-A-Runden der Blockchain-Krypto-Szene ist, namhafte Krypto-Investoren, wie 10T Holdings als Lead-Investor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...