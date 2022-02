Die Kaneka Corporation (Zentrale: Minato-ku, Tokio; Präsident: Minoru Tanaka) (TOKYO: 4118) hat sich dafür entschieden, die Produktionskapazität für das biologisch abbaubare Polymerprodukt Green Planet (im Folgenden kurz als "Green Planet" bezeichnet) in Japan stark auszubauen.

Application examples made from Green Planet (Photo: Business Wire)

Die Umweltverschmutzung durch Plastikmüll ist zu einem weit verbreiteten Problem geworden, sodass Einwegplastikartikel an vielen Orten rund um die Welt verboten werden. Auch in Japan wird das Gesetz über die Wiederverwendung von Plastikprodukten. das im April dieses Jahres in Kraft treten soll, einen Rückgang von Einwegplastikartikeln vorschreiben. Green Planet ist eine vielversprechende und innovative Lösung gegen die drohende Umweltverschmutzung durch Einwegplastikartikel, die biologisch abbaubar ist, aber ähnliche Funktionsfähigkeiten wie herkömmliche Plastikartikel aufweist.

Green Planet (chemischer Name: PHBH) ist ein Polymer aus Biomasse, das durch Biosynthese von pflanzlichen Ölen durch Mikroorganismen hergestellt wird. Green Planet ist sowohl im Boden als auch in Wasser (Salz- und Süßwasser) leicht biologisch abbaubar. Da Green Planet schließlich biologisch zu CO2 und Wasser abgebaut wird, verschmutzt es die Umwelt nicht. Als die Entwicklung von Green Planet vor dreißig Jahren ihren Anlauf nahm, wurde von einem Wunderpolymer gesprochen, doch die Produktion in großtechnischem Maßstab war weiterhin ein Traum. Die Entwicklung einer innovativen Biosynthese durch Mikroorganismen führte jedoch zu einer deutlichen Zukunftsvision für die Kommerzialisierung von Green Planet. Massive Fortschritte bei Rezeptur und Verarbeitungstechnologien verwandelten den Traum schließlich in die Realität. Ermöglicht wurde dies lediglich dadurch, dass Kaneka über breitgefächerte Kerntechnologien im Zusammenhang mit Fermentierung und Polymerproduktion verfügt.

Kaneka schätzt, dass Green Planet pro Jahr weltweit rund 25 Millionen Tonnen herkömmlicher Einwegplastikprodukte ersetzen könnte. Green Planet wird bereits für Strohhalme, Besteck, Kaffeekapseln, Taschen, Folien usw. verwendet, und nur schon diese Anwendungsbereiche machen über 5 Millionen Tonnen pro Jahr aus. Die Zahl der Anfragen, die bei Kaneka von umweltbewussten Markeninhabern eingehen, nimmt rasch zu, und das Unternehmen wird seine Lieferkapazitäten ausdehnen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Unter Berücksichtigung des Prinzips einer "Produktion vor Ort für den Verbrauch vor Ort" hat Kaneka vor, die Produktionskapazität auch in Europa und Amerika zu erhöhen, wo die Nachfrage ebenfalls im Steigen begriffen ist. Green Planet verfügt über kommerzielles Potenzial in der Größenordnung von Hunderttausenden von Tonnen und wird eines der Kernprodukte im Geschäftsportfolio von Kaneka sein.

Green Planet kann in sehr vielen unterschiedlichen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, die in Zukunft nur noch breiter werden dürften. Aus diesem Grund gilt die neue Produktionsstätte als Grundlage für zukünftige verfahrenstechnische Entwicklungen. Mit der Inbetriebnahme dieser neuen Anlage fasst Kaneka Pläne zur Weiterentwicklung neuer Produkte sowie zur Förderung der Produktivitätsverbesserung und der Kostensenkung durch Prozessinnovationen. Die Vorteile solcher Prozessinnovationen werden dann bei zukünftigen Kapazitätserweiterungen zum Einsatz kommen.

(Überblick über die Kapitalanlage)

Ort: Fertigungsstandort von Kaneka in Takasago

Investierter Betrag: Ungefähr 15 Milliarden Yen

Produktionskapazität: 15.000 Tonnen/Jahr (zusammen mit der Kapazität von 5.000 Tonnen/Jahr in der bestehenden Anlage wird die Produktionskapazität insgesamt 20.000 Tonnen/Jahr betragen)

Inbetriebnahme: Januar 2024

Kaneka setzt ESG als Kernrichtlinie der Unternehmensführung fest und verfolgt den Grundsatz, dass bei KANEKA das Wohlbefinden an erster Stelle steht. Diese aktive Investition in Green Planet verkörpert das starke Engagement des Unternehmens zugunsten von ESG bei der Unternehmensführung. Kaneka wird weiterhin Beiträge zum Erreichen nachhaltiger Gesellschaften mit Kreislaufwirtschaft und zur Lösung des Problems der Umweltverschmutzung durch Plastikmüll leisten.

