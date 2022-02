Halle/MZ (ots) -



Vizekanzler Robert Habeck hat keine andere Wahl, als in Paris auf Konfrontationskurs zu gehen. Dass er sich durchsetzt, erscheint angesichts der massiven wirtschaftlichen Interessen auf beiden Seiten unwahrscheinlich. Frankreich braucht die Atomenergie genau wie Deutschland die Gaskraft, um die Versorgung von Bevölkerung und Industrie sicherzustellen. Es ist wahrscheinlich, dass am Ende eine weitere Grundkonstante im deutsch-französischem Verhältnis greift: Am wenigsten schmerzhaft sind immer noch die Einigungen zu Lasten Dritter.



