Halle/MZ (ots) -



Vieles spricht dafür, dass der Druck für Lockerungen in den nächsten Tagen wächst und nach Bayern und Schleswig-Holstein weitere Länder die Flucht nach vorne antreten, indem sie Corona-Regeln zurücknehmen. Es ist nicht verkehrt, Lockerungen wieder in den Blick zu nehmen. Bund und Länder sind aber dabei, einen ihren Standard-Fehler der Pandemie erneut zu wiederholen. Anstatt gemeinsam Leitplanken zu schaffen, unter welchen Bedingungen - zum Beispiel gemessen an Ansteckungsrate, Impfquote und Krankenhausbelegung - Lockerungen möglich sind, hält mal wieder jeder Regierungschef den feuchten Finger in den Wind und zieht daraus seine Schlüsse. Das wird auch dieses Mal nicht gut gehen.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

Marc.Rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5140742

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de