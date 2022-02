Den Aktienmärkten in New York geht die Puste aus: Zunehmende Inflations- und Zinssorgen drücken am Montag auf die Stimmung bei den Anlegern und lassen die anfänglichen Kursgewinne dahinschmelzen. Die Renditen auf die 10-jährigen Staatsanleihen ziehen unterdessen weiter an und notieren nun auf Vor-Pandemie-Niveau.Zum Wochenauftakt verliert der Dow Jones aktuell leicht (-0,1 Prozent) auf 35.076 Punkte, nachdem er zunächst bis auf 35.226 Zähler gestiegen war. Beim marktbreiten S&P 500 und dem Nasdaq ...

Den vollständigen Artikel lesen ...