New York (ots/PRNewswire) -SecurityScorecard ist die erste Ratingagentur, die digitale Forensik und Krisenbewältigung anbietet, um ihre marktführenden Produkte zu stärkenSecurityScorecard, der weltweit führende Anbieter von Cybersicherheits-Ratings, hat heute die Übernahme von LIFARS, einem weltweit führenden Anbieter von Diensten für digitale Forensik, Krisenbewältigung und Cyber-Resilienz, bekannt gegeben. SecurityScorecard ist das erste Unternehmen für Cybersecurity-Ratings, das digitale Forensik und Krisenbewältigungsdienste anbietet und seinen weltweiten Kunden und Partnern einen Rundum-Ansatz zur Sicherheitsvorkehrung und -reaktion bietet.Das LIFARS-Cybersicherheitsteam wird als neue Abteilung für digitale Forensik und Krisenbewältigung (DFIR) innerhalb der Professional Services Group von SecurityScorecard tätig sein und die erstklassigen Fähigkeiten von SecurityScorecard bei den Ratings, Daten und Bewertungen zur Cybersicherheit ergänzen. Die kombinierten Erkenntnisse und Dienstleistungen werden es den Kunden ermöglichen, einen tieferen Einblick in das Cyber-Risiko zu erhalten, indem sie die internen Erfassungsfunktionen für Bedrohungsinformationen und die Fähigkeiten zur Reaktion nach Verstößen verbessern."Die Einführung von LIFARS stärkt die Fähigkeit von SecurityScorecard, unseren Kunden einzigartige Einblicke und Funktionen zur Vor- und Nachbereitung anzubieten", erklärte Aleksandr Yampolskiy, Mitbegründer und CEO von SecurityScorecard. "Wir freuen uns sehr, die verbesserten Inside-Out-Einblicke und die digitalen forensischen Fähigkeiten von LIFARS in unsere Dienste zu integrieren, was zu einem Rundum-Einblick, von außen wie von innen, führt. Dass Cybersecurity-Experten zur Verfügung stehen und schnell auf einen Verstoß reagieren können, wird von erheblichem Mehrwert für die Kunden sein."Mit sofortiger Wirkung werden mehr als 50 Mitarbeiter von LIFARS im Rahmen der Übernahme zur globalen Belegschaft von SecurityScorecard stoßen. Ondrej Krehel, CEO von LIFARS, leitet die neue DFIR-Abteilung."Wir freuen uns, Teils des SecurityScorecard-Teams zu werden und seine Marktführerschaft zu nutzen, um Unternehmen jeder Größe dabei zu helfen, den sich wandelnden Bereich der Cyber-Risikos besser zu erforschen und entsprechend zu reagieren", sagte LIFARS-CEO Ondrej Krehel. "Die Sicherheitsbewertungen und die zur Datenerfassung und Bewertung von SecurityScorecard bieten unseren Kunden und Partnern unvergleichliche Einblicke. Dass ihnen die Experten und Erkenntnisse von SecurityScorecard zur Verfügung stehen, wird für die Kunden von LIFARS einen herausragenden Mehrwert in der Branche darstellen."Weitere Informationen zu den Angeboten von SecurityScorecard finden Sie auf unserem Blog.Informationen zu SecurityScorecardSecurityScorecard wird von Weltklasse-Investoren wie Evolution Equity Partners, Silver Lake Waterman, Sequoia Capital, GV, Riverwood Capital und anderen finanziert und ist mit mehr als 12 Millionen kontinuierlich bewerteten Unternehmen der weltweit führende Anbieter von Cybersicherheits-Ratings. Die patentierte Rating-Technologie von SecurityScorecard wurde 2013 von den Sicherheits- und Risikoexperten Dr. Aleksandr Yampolskiy und Sam Kassoumeh gegründet und wird von über 30.000 Unternehmen für Risikomanagement, Risikomanagement durch Drittanbieter, Vorstands-Berichterstattung, Sorgfaltspflicht, Cyber-Versicherungsabschlüsse und regulatorische Aufsicht eingesetzt. SecurityScorecard macht die Welt sicherer, indem es die Art und Weise, wie Unternehmen Cybersicherheitsrisiken erkennen, ausräumen und an ihre Vorstände, Mitarbeiter und Anbieter kommunizieren, verändert. Jede Organisation hat das universelle Recht auf ihre vertrauenswürdige und transparente Instant SecurityScorecard-Bewertung. Weitere Informationen finden Sie auf securityscorecard.com. Verbinden Sie sich auch mit uns auf LinkedIn.