Die EU-Kommission hatte vor fünf Jahren schon eine Milliardenstrafe gegen Google wegen der Bevorzugung seines Shopping-Dienstes verhängt. Laut Pricerunner hat sich nichts verbessert. Der Preisvergleichsdienst Pricerunner fordert von Google eine Entschädigung von 2,4 Milliarden Euro. Das ist laut Pricerunner die Summe der Gewinne, die dem Dienst seit 2008 in Großbritannien und seit 2013 in Schweden und Dänemark entgangen seien, weil Google den eigenen Dienst Google Shopping bevorzuge, wie Reuters berichtet. Deshalb habe das Unternehmen vor einem Gericht in Stockholm geklagt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...