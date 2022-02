EQS-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Vertrag

TEAM Marketing wurde zum Marketingpartner der UEFA für die UEFA Club Wettbewerbe ernannt



07.02.2022 / 19:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

TEAM Marketing wurde zum Marketingpartner der UEFA für die UEFA Club Wettbewerbe ernannt Nach Abschluss eines von der UEFA und der Europäischen Clubvereinigung (ECA) durchgeführten Ausschreibungsverfahrens, hat die UEFA heute bekannt gegeben, dass die TEAM Marketing AG (TEAM) das Mandat als globale Marketingagentur für die weltweite Vermarktung der Medien-, Sponsoring- und Lizenzrechte (mit Ausnahme der Vermarktung der Medienrechte in den USA) für die UEFA Champions League, den UEFA-Super Cup, die UEFA Europa League, die UEFA Europa Conference League, die UEFA Youth League und die Endspiele der UEFA Futsal Champions League für drei Spielzeiten, von 2024/25 bis 2026/27, erhalten hat. TEAM, eine Tochtergesellschaft der Highlight Communications AG, an der die Highlight Event and Entertainment AG wiederum rund 49.7% hält, ist seit 30 Jahren der Marketingpartner der UEFA. Der aktuelle Agenturvertrag mit der UEFA deckt die UEFA-Clubwettbewerbe der Spielzeiten 2021/22 bis 2023/24 ab. Kontakt:

