The Health Insurance Review and Assessment Service of Korea (HIRA) ist eine öffentliche Organisation, die mit der Aufgabe betraut ist, die Leistungsansprüche der Nationalen Krankenversicherung zu überprüfen und die Qualität der medizinischen Dienstleistungen für eine bessere öffentliche Gesundheit und soziale Sicherheit in Korea zu bewerten. Auf der Grundlage seines medizinischen Fachwissens und seiner hochmodernen IKT-Kapazität arbeitet HIRA eng mit einer Reihe internationaler Organisationen zusammen, um die weltweite Verwirklichung einer universellen Gesundheitsversorgung (Universal Health Coverage, UHC) für alle zu erreichen.

Im Jahr 2021 starteten das koreanische Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt (MoHW) und HIRA das Projekt K-Health International Cooperation Strategy, um die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitssektor in der ASEAN-Region zu stärken. HIRA und MoHW führten gemeinsam eine Machbarkeitsstudie zum Reaktionssystem für Infektionskrankheiten unter dem Titel "Etablierung eines Reaktionssystems für Infektionskrankheiten in 10 ASEAN-Ländern" durch.

Auf der Grundlage der Ergebnisse werden vorrangige Partnerländer ausgewählt, darunter das Königreich Kambodscha und die Philippinen. Der Beratungsdienst als solcher wird 2022 starten, um IKT-Systeme in Partnerländern zu entwickeln und aufzubauen.

Darüber hinaus wurde HIRA für seinen "Strategic Purchasing for Sustainable National Health Insurance" ausgezeichnet und als Kooperationszentrum der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit einer Amtszeit von vier Jahren benannt.

Das WHO-Kooperationszentrum ist eine Einrichtung, die Teil eines internationalen Kooperationsnetzwerks ist, das von der WHO auf nationaler, internationaler, regionaler, interregionaler und globaler Ebene eingerichtet wurde. Nach der Ernennung bereitet sich HIRA in Partnerschaft mit der WHO auf Programme zum Aufbau von Kapazitäten und internationale Schulungskurse vor.

Exekutivdirektor Sun Min Kim von HIRA sagte: "HIRA wird weiterhin zusammenarbeiten, um ein System zur Reaktion auf Infektionskrankheiten in den ASEAN-Ländern zu entwickeln. Die Benennung des WHO-Kooperationszentrums wird HIRA als Gelegenheit dienen, das nationale Krankenversicherungsprogramm Koreas und sein hervorragendes IKT-System mit der Weltgemeinschaft zu teilen, um die internationale Zusammenarbeit weiter zu stärken."

Weitere Informationen zu HIRA finden Sie auf der Website (www.hira.or.kr/eng/).

The Health Insurance Review and Assessment Service of Korea

Bumsun SHIN

+82-33-739-0616

bsshin@hira.or.kr

globalhira@hira.or.kr