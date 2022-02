DJ Meta erwägt Schließung von Faceboook und Instagram in Europa

FRANKFURT (Dow Jones)--Meta Platforms erwägt, das Geschäft von Facebook und Instagram in Europa zu schließen. Die Drohung bezieht sich auf die Pläne der europäischen Regulierungsbehörden, neue Gesetze auszuarbeiten, die vorschreiben, wie die Nutzerdaten der EU-Bürger über den Atlantik übertragen werden.

"Wenn kein neuer transatlantischer Rahmen für den Datentransfer verabschiedet wird und wir nicht in der Lage sind, uns weiterhin auf SCCs (Standardvertragsklauseln) zu stützen oder auf andere alternative Möglichkeiten des Datentransfers von Europa in die Vereinigten Staaten zurückzugreifen, werden wir wahrscheinlich nicht in der Lage sein, eine Reihe unserer wichtigsten Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Facebook und Instagram, in Europa anzubieten, was unser Geschäft, unsere Finanzlage und unsere Betriebsergebnisse wesentlich und nachteilig beeinflussen würde", sagte Meta in seinem Jahresbericht vergangene Woche.

Die Warnung brachte die Aktie an der Wall Street gut 4 Prozent unter Druck.

