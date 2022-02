WASHINGTON (dpa-AFX) - Deutschland genießt US-Präsident Joe Biden zufolge das vollkommene Vertrauen der USA. "Es ist nicht nötig, Vertrauen zurückzugewinnen", sagte Biden am Montag auf eine Frage nach der Zuverlässigkeit Deutschlands in der Ukraine-Krise. Deutschland habe das volle Vertrauen der Vereinigten Staaten. "Deutschland ist einer unserer wichtigsten Verbündeten in der Welt. An der Partnerschaft Deutschlands mit den Vereinigten Staaten gibt es keinen Zweifel", sagte Biden weiter bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Weißen Haus. "Ich habe überhaupt keinen Zweifel an Deutschland." Der Kanzler war am Montag zum Antrittsbesuch beim US-Präsidenten. Scholz wird von einigen Bündnispartnern vorgeworfen, in der Ukraine-Krise zu wenig Druck auf Russland auszuüben./nau/DP/he