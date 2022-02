Vicinity Motor - Leak: Nun gibt es staatliche Förderungen!

Diese Investitionen werden kanadische Unternehmer in allen Innovationsstadien finanzieren.[…] Semios, ein in Vancouver, British Columbia, ansässiges Unternehmen. {…] Béton Brunet aus Salaberry-de-Valleyfield, Québec, NoviFlow aus Montreal, Québec, und Vicinity Motor aus Aldergrove, British Columbia, erhalten ebenfalls eine Aufstockungsfinanzierung, um ihre Geschäftstätigkeit auszuweiten und ihren Kundenstamm zu erweitern (Quelle).

Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV TSXV: VMC)* ist in meinen Augen vielleicht die beste und zugleich günstigste EV-Aktie am Markt. Die günstige Bewertung steht im starken Kontrast zu den hervorragenden Zukunftsaussichten! Man ist dabei, die veröffentlichten Verkaufsprognosen (News) von 140 Mio. CAD für das Jahr 2022 zu realisieren, ja möglicherweise sogar zu übertreffen. Bislang veröffentlichte Aufträge für das Jahr 2022:

Vicinity Motor Corp. Receives $3.5 Million Order for Eight Vicinity Classic Buses to First Transit

Vicinity Motor Corp. Receives Letter of Intent for 100 VMC 1200 EV Trucks from Pioneer Auto Group

Aufträge in der Höhe von fast 50 Mio. CAD stehen schon zu Buche. - Das bedeutet, dass man mehr als ein Drittel des Plansolls von 140 Mio. CAD schon im Januar fixieren konnte, einem Monat, der üblicherweise im Fahrzeughandel nicht als der umsatzstärkste gilt.

Angesichts dieser Zahlen ist es auch nicht verwunderlich, dass die renommierte Investmentbank und der Vermögensverwalter Spartan Capital meint, dass der Kurs der Aktie von Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV)* auf 25,00 USD steigen sollte. Die Bank begründet dies auch äußerst nachvollziehbar durch einen Vergleich mit der Konkurrenz!

Wie in der Kaufempfehlung von Spartan Capital ausgeführt (Seite 15), werden Hersteller von Elektofahrzeugen mit dem 21-fachen des prognostizierten Jahresumsatzes 2022 bewertet.

Das heißt im Umkehrschluss, dass der Börsenwert von Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV TSXV: VMC)* jetzt schon bei über 1 Mrd. CAD stehen müsste. - Dieser beläuft sich aber aktuell auf nicht einmal 150 Mio. CAD.

Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV TSXV: VMC)* ist ein Hersteller von Bussen, die in der Vergangenheit mit Diesel und Erdgas angetrieben wurden. Seit dem Jahr 2021 bietet man nun auch Elektrobusse und zusätzlich auch seit Kurzem Elektro-Klein-LKWs an. Mit diesen Elektrofahrzeugen der neuesten Generation, die man jetzt basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen aus dem Diesel- bzw. Erdgassektor konstruiert hat, stößt man in eine hochlukrative Sparte vor, in der es unfassbar hohen Bedarf geben wird, ausgelöst durch viele Milliarden an bereitstehenden Fördermitteln, die sowohl in Kanada als auch in den USA genutzt werden können, um den Nahverkehr zu elektrifizieren.