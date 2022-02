Schnelltests liefern Ergebnisse für Luftproben in 30 Minuten

Thermo Fisher Scientific Inc. hat heutedie Einführung eines neuen Schnelltests für die Luft in Innenräumen bekannt gegeben, der bei der Bekämpfung von COVID-19 helfen soll. Der Thermo Scientific Renvo Rapid PCR Test ist die neueste Lösung im Produktportfolio des Unternehmens zur Überwachung der Luft auf Krankheitserreger. Der Renvo Rapid PCR Test wird auf Luftproben angewendet, die mit dem Thermo Scientific AerosolSense Sampler des Unternehmens entnommen wurden.

The Renvo Rapid PCR Test provides on-site SARS-CoV-2 air sample results in 30 minutes (Photo: Business Wire)