In einer Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC hat der US-Elektroautohersteller Tesla für das Jahr 2021 einen Verlust von rund 101 Millionen US-Dollar aus seinen Bitcoin-Investments gemeldet. Das Auf und Ab des Bitcoin-Kurses hat sich in Summe ungünstig auf den Wert des Tesla-Investments ausgewirkt. Im ersten Quartal 2021 hatte der Autobauer insgesamt 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin angelegt und damit für Aufsehen gesorgt. Bitcoin-Invest für Tesla nicht uneingeschränkt positiv Wie der SEC-Einreichung zu entnehmen ist, konnte Tesla daraus zunächst Gewinne in Höhe von 128 Millionen ...

