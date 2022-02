Das Unternehmen Cook Medical hat heute bekannt gegeben, dass es eine Absichtserklärung unterzeichnet hat, um das gesamte Reproduktionsmedizingeschäft von Cook in der MedSurg-Abteilung an CooperCompanies zu verkaufen. CooperCompanies (NYSE: COO), ein börsennotiertes Gesundheitsunternehmen, konzentriert sich auf Lösungen für die Gesundheit und Fruchtbarkeit von Frauen und bietet innovative Produkte und Dienstleistungen für jeden Schritt auf dem Weg zur künstlichen Befruchtung. Im Rahmen der geplanten Transaktion wird CooperCompanies 875 Millionen US-Dollar zahlen, davon 675 Mio. USD bei Abschluss und 200 Mio. USD in vier jährlichen Raten von 50 Mio. USD. Die geplante Transaktion unterliegt der Einhaltung der geltenden lokalen Konsultationspflichten und behördlichen Genehmigungen.

Cook konzentriert sich seit mehr als 40 Jahren auf Reproduktionsmedizin und entwickelt erfolgreich Produkte für Geburtshilfe und Gynäkologie, In-vitro-Fertilisation (IVF) und künstliche Befruchtung. Die Geschichte der Reproduktionsmedizin bei Cook ist voll von Innovationen, die Patientinnen und Patienten helfen, ihren Traum von einer Familie zu erfüllen, einschließlich der Entwicklung der ersten Nadel speziell für IVF-Behandlungen.

"Unsere Geschichte im Bereich der Reproduktionsmedizin war voller Innovationen, die Patientinnen und Patienten dabei helfen, ihren Traum von einer Familie zu erfüllen", sagte D. J. Sirota, Senior Vice President des MedSurg-Spezialgebiets von Cook Medical. "Diese Vereinbarung stellt mehr als eine einfache Transaktion dar; sie ist eine Verpflichtung, Kunden und Patienten auf der ganzen Welt ein umfassenderes Sortiment an Lösungen anzubieten. CooperSurgical befindet sich in der einzigartigen Situation, um das Reproduktionsmedizinportfolio von Cook mit seinen eigenen Ressourcen zu kombinieren, und plant erhebliche Investitionen in dieses Produktportfolio."

William Cook Australia, Cook Spencer und Cook Vandergrift stellen derzeit alle reproduktionsmedizinische Geräte her. Nach Abschluss der Transaktion wird Cook während einer zweijährigen Übergangszeit weiterhin Produkte für CooperSurgical herstellen und die Produktionskapazität erhöhen, um mit dem Wachstum Schritt zu halten. Durch diese Partnerschaft sind keine Arbeitsplätze in der Fertigung gefährdet. Mitarbeiter in der Fertigung, die diese Produkte unterstützen, werden dies während der Übergangszeit weiterhin tun und schließlich eine Umschulung durchlaufen, um andere Produkte von Cook Medical herzustellen.

"Wie schon immer engagieren wir uns weiterhin für die Gemeinden, in denen wir Einrichtungen und Mitarbeiter haben, einschließlich Spencer, Vandergrift und Brisbane, wo diese Produkte hergestellt werden", sagte Pete Yonkman, Präsident von Cook Medical und Cook Group. "Diese Vereinbarung wird es uns ermöglichen, in zukünftiges Wachstum und neue Technologien zu investieren. Der Rest der Cook-Organisation wird als privates Familienunternehmen weitergeführt, und es gibt keine Pläne, diesen Status zu ändern."

