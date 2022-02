BERLIN (dpa-AFX) - Nachdem in Nordrhein-Westfalen bereits am Montag die ersten Apotheken mit Impfungen gegen Covid-19 begonnen haben, beginnt die Angebotsaktion am Dienstag bundesweit. Von insgesamt 18 500 Apotheken in Deutschland beteiligen sich zunächst allerdings nur rund 500 Einrichtungen an dem Impfangebot. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände geht jedoch davon aus, dass sich in den kommenden Wochen immer mehr Apotheken der Impfaktion anschließen werden. Mehr als 1000 Apotheken verfügen aktuell über alle Voraussetzungen zum Impfen, rund 6000 Apothekerinnen und Apotheker sind für die Impfungen geschult./fpr/DP/he