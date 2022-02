DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 8. Februar

=== *** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q (10:30 digitale PK; 12:00 Online-HV), Hannover 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Jahresergebnis, Duisburg *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 4Q, Paris 07:10 AT/AMS Osram, Ergebnis 4Q, Schloss Premstätten *** 08:00 DE/Cancom SE, Jahresergebnis, München *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 4Q, London *** 10:00 DE/Bundesgesundheitsminister Lauterbach und RKI-Präsident Wieler, PK zur aktuellen Corona-Lage, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung inflationsindexierter Bundesanleihen 2026 und 2046 mit Kupons von 0,10% über 500 Mio bzw 200 Mio EUR *** 11:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q, New York 12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 4Q, Wilmington *** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -82,80 Mrd USD zuvor: -80,17 Mrd USD *** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht Januar zu APP-Kaufprogramm und Bericht für Dezember und Januar zu PEPP-Kaufprogramm *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 17:00 DE/Deutsche Bank, Neujahrsempfang (digital) mit Bundesfinanzminister Lindner *** 19:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Pressestatements vor dem Treffen mit Frankreichs Präsident Macron und Polens Präsident Duda ("Weimarer Dreieck") zur Lage im Ukraine-Konflikt, Berlin *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 4Q, Wien *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q, Venlo 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - UA/Frankreichs Präsident Macron, Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zum Ukraine-Konflikt, Kiew ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

