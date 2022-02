Geldanlage lebt von einem gesunden Mix aus Wachstum und Substanz. Gerade in Zeiten steigender Teuerung und zunehmenden Verwerfungen in der Wirtschaft setzen wieder mehr Anleger auf konservative Investments. Die Vorteile: Nicht selten regelmäßige Dividenden und robuste Zahlen. Vor allem der von Value-Investoren viel zitierte ökonomische Burggraben kann sich in diesen Zeiten auszahlen. Wir stellen drei Aktien vor und gehen auf deren Vor- und Nachteile ein.

Den vollständigen Artikel lesen ...