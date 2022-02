EQS-Ad-hoc: CALIDA Holding AG / Schlagwort(e): Verkauf

CALIDA Holding AG: CALIDA GROUP unterzeichnet verbindliche Vereinbarung über den Verkauf der MILLET MOUNTAIN GROUP



08.02.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medienmitteilung CALIDA GROUP

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement

Sursee (Schweiz), 8. Februar 2022 CALIDA GROUP unterzeichnet verbindliche Vereinbarung über den Verkauf der MILLET MOUNTAIN GROUP



Die CALIDA GROUP hat nach dem im Dezember 2021 eingegangenen Angebot die endgültige Zustimmung des französischen Betriebsrats erhalten und konnte dadurch eine verbindliche Vereinbarung über den Verkauf der MILLET MOUNTAIN GROUP unterzeichnen. Die MILLET MOUNTAIN GROUP mit den Marken MILLET und LAFUMA OUTDOOR wird von Jean-Pierre Millet und Inspiring Sport Capital übernommen.



Jean-Pierre Millet ist Investor und Enkel des Gründers von MILLET. Er übernimmt die MILLET MOUNTAIN GROUP zusammen mit Inspiring Sport Capital, einem auf Sport-Investments spezialisierten Private Equity-Unternehmen, und führt die Gesellschaft zurück zur Gründerfamilie. Der Abschluss der Transaktion im zweiten Quartal 2022 erwartet. Der angekündigte Verkauf der MILLET MOUNTAIN GROUP ist ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung der Strategie ACCELERATE 2026. Der Erlös aus dem Verkauf der MILLET MOUNTAIN GROUP soll in erster Linie für Akquisitionen im Bereich Unterwäsche und Lingerie verwendet werden. Für weitere Informationen:

Calida Holding AG

Sacha Gerber, CFO

investor.relations@calida.com Über die CALIDA GROUP

Die CALIDA GROUP ist eine global tätige Bekleidungsgruppe mit Hauptsitz in der Schweiz. Sie besteht aus den Marken CALIDA, AUBADE und erlich textil im Unterwäsche- und Lingeriesegment sowie der Outdoor-Möbelmarke LAFUMA MOBILIER. Die CALIDA GROUP steht für qualitativ hochwertige Produkte, welche die Kunden jeden Tag aufs Neue begeistern. Die Namenaktien der Calida Holding AG (CALN) werden an der SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

Datei: CALIDA GROUP unterzeichnet verbindliche Vereinbarung über den Verkauf der MILLET MOUNTAIN GROUP

