DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HUGO BOSS - Das deutsche Modeunternehmen Hugo Boss will wieder deutlich wachsen. "Wir planen bis 2025 mindestens eine Verdoppelung des Umsatzes und werden in allen Bereichen und in allen Regionen stark wachsen", sagte der neue Vorstandsvorsitzende Daniel Grieder. Grieder widersprach Spekulationen, er solle Hugo Boss für einen Verkauf sanieren. "Es ist nicht meine Aufgabe, die Marke für einen Verkauf hübsch zu machen. Wir wollen nicht verkaufen, wir wollen kaufen", betonte er und fügte an:. "Wir wollen eine Plattform schaffen, die auch offen sein könnte für weitere Marken - nach dem Vorbild des französischen Luxuskonzerns LVMH, der so viele Marken unter seinem Dach hat." (Süddeutsche Zeitung)

KPS - Die US-Beteiligungsgesellschaft KPS geht dahin, wo sonst niemand hinwill: zu Autozulieferern, die Teile für Autos mit Verbrennungsmotor herstellen. Finanzkreisen zufolge ist KPS gerade dabei, einen 1,5 Milliarden Dollar schweren Fonds auf die Beine zu stellen, der in genau solche Firmen investieren soll. Das Closing ist für Ende des ersten Quartals geplant, danach soll investiert werden. Zur Zielgruppe des Fonds zählen Unternehmen in Europa und Nordamerika, auch Ziele in Deutschland kommen dafür infrage. KPS war für einen Kommentar nicht zu erreichen. (Handelsblatt)

CREDIT SUISSE - Das Zürcher Geldhaus Credit Suisse, das in den letzten beiden Jahren immer wieder für negative Schlagzeilen sorgte, und ein ehemaliger Kundenbetreuer haben sich am Montag vor Gericht gegenüber dem Vorwurf verantworten müssen, sie hätten es versäumt, Geldwäsche durch Kunden zu verhindern, die mit einem ins kriminelle Milieu abgerutschten Sportler zusammengearbeitet haben. Der Bulgare, später wegen Drogendelikten verurteilt, soll Freunde dazu gebracht haben, in Zürcher Filialen der Credit Suisse Drogengelder zu waschen. (Börsen-Zeitung)

RECKITT BENCKISER - Reckitt Benckiser (RB) hat Bloomberg zufolge damit begonnen, mögliche Käufer für ihr Babynahrungsgeschäft zu suchen. Wie die Nachrichtenagentur unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen berichtet, hat der Konsumgüterhersteller die Sparte auf den Prüfstand gestellt. Der Barclays-Analyst Warren Ackerman setze ihren Wert zwischen 5,5 Milliarden und 6,5 Milliarden Pfund an. (Börsen-Zeitung)

GIEAG IMMOBILIEN - Der mittelständische Projektentwickler Gieag Immobilien AG will seine Aktivitäten weiter ausbauen und fasst dazu perspektivisch Kapitalmaßnahmen ins Auge. Für das seit mehr als zehn Jahren an der Börse, seit 2016 an der Börse München im M:access und seit 1. Oktober 2021 auch in Frankfurt notierte Unternehmen kommen dabei sowohl eine Kapitalerhöhung als auch andere Kapitalmaßnahmen in Frage. Der Free Float liegt derzeit bei 6,5 Prozent, die Gründerfamilie Pferschy hält 92,8 Prozent. (Börsen-Zeitung)

VIVID - Die Berliner Smartphone-Bank Vivid Money hat den japanischen Technologieinvestor Softbank an Bord geholt. Das teilte das 2019 gegründete Fintech am Montag mit. Die 100 Millionen Euro schwere Finanzierungsrunde wird von Softbank und den beiden Bestandsinvestoren Greenoaks Capital sowie Ribbit Capital angeführt. Die Bewertung liegt bei 775 Millionen Euro und hat sich binnen eines Jahres mehr als verdoppelt. In der Series B hatte Vivid im Frühjahr 2021 unter der Führung von Greenoaks 60 Millionen Euro zu einer Bewertung von 360 Millionen Euro eingesammelt. Die Series A über 15 Millionen Euro im November 2020 hatte Ribbit angeführt. (Börsen-Zeitung)

REDDIT - Reddit, die Heimat des anarchischen Handelsforums Wall-Streetbets, bereitet sich auf sein eigenes Börsendebüt vor, indem es den Aufbau eines Werbegeschäfts rund um die Social-Media-Plattform forciert. Das in San Francisco ansässige Unternehmen unter der Leitung des 38-jährigen Geschäftsführers Steve Huffman hat sich auf der Suche nach neuen Marketingverträgen, die ihr künftiges Geschäft stützen können, an große Werbeagenturen wie WPP gewandt, wie mehrere mit der Situation vertraute Personen berichten. (Financial Times)

