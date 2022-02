The Estée Lauder Companies (NYSE:EL) (ELC) geben mit Stolz die ersten Zuschussempfänger der Initiative WRITING CHANGE bekannt. Dabei handelt es sich um ein dreijähriges mit 3 Millionen US-Dollar dotiertes Alphabetisierungsprogramm, inspiriert von Amanda Gorman, der jüngsten Verfasserin des Gedichts zum Amtsantritt des Präsidenten in der Geschichte der USA, einer preisgekrönten Dichterin sowie Global Changemaker und Markenbotschafterin von Estée Lauder.

NACHHALTIGE FORTSCHRITTE IN DER ALPHABETISIERUNG

Menschen, die lesen und schreiben können, gewinnen Selbstvertrauen, erschließen Möglichkeiten und sind fähig, vollumfänglich am Leben in ihrer Gemeinschaft und der weiteren Gesellschaft teilzunehmen. Doch trotz des stetigen Anstiegs der Alphabetisierungsraten im Lauf der Jahre sind über 773 Millionen Kinder und Erwachsene1 in der ganzen Welt weiterhin des Lesens und Schreibens unkundig, die meisten davon Mädchen und Frauen. In den USA fehlt es bei mehr als 43 Millionen Erwachsenen2 an funktionalen Kenntnissen des Lesens und Schreibens, und die Lesefähigkeiten liegen bei fast zwei Dritteln der Schulabsolventen unterhalb des Grundschulniveaus.

Die COVID-19-Pandemie hat weitere Störungen im Bildungswesen verursacht und die bestehenden Ungleichheiten im Zugang zu Hilfsmitteln, Ressourcen und Programmen verschlimmert, die für nachhaltige Fortschritte in der Alphabetisierung und Bildung erforderlich sind, insbesondere in ländlichen Gemeinden, Gemeinschaften mit niedrigem Einkommen oder dunkler Hautfarbe.

Im Verlauf von drei Jahren wird WRITING CHANGE in Organisationen investieren, die sich für die Schließung der Alphabetisierungslücke einsetzen und Bemühungen unterstützen, die systemische Veränderungen auf drei Hauptgebieten herbeiführen sollen:

Zugang: Einheitlicher Zugang zu Alphabetisierungsprogrammen, um sicherzustellen, dass Bildung ein Grundrecht ist, insbesondere in bedürftigen Gemeinschaften.

Interessenvertretung: Die Publikation und Interessenvertretung vielfältiger Autoren und junger Führungskräfte, um die Repräsentation in der Literatur auf allen Ebenen zu stärken.

KünstlerischerAusdruck in der Jugend: Gemeinschaftsprogramme, die Kreativität fördern und eine Leidenschaft für künstlerischen und sozialen Ausdruck in der Jugend durch Schriftstellerei pflegen, insbesondere bei farbigen Mädchen.

Die Initiative WRITING CHANGE wird die Auswirkungen der Zuschussempfänger auf jährlicher Ebene verfolgen und evaluieren, in enger Koordinierung mit gemeinnützigen Partnerorganisationen, darunter robuste Berichterstattung zu programmatischen Fortschritten auf jedem der drei Hauptgebiete.

ZUSCHUSSEMPFÄNGER DES ERSTEN JAHRES

In ihrem ersten Jahr wird sich WRITING CHANGE auf US-amerikanische Organisationen konzentrieren, die über das Potenzial verfügen, sich im zweiten und dritten Jahr weltweit auszudehnen. Die Empfänger der Zuschüsse von WRITING CHANGE wurden auf der Basis ihrer nachweislichen Fähigkeit ausgewählt, als Katalysator für Jugendliche, Familien und vielfältige Gemeinschaften zu wirken, ihrer bewährten Fähigkeit zur Zusammenarbeit im gesamten gemeinnützigen Sektor und ihrer Fähigkeit, ihren Programmumfang über die drei Hauptgebiete von WRITING CHANGE Zugang, Interessenvertretung und künstlerischer Ausdruck zu verbreitern. Im ersten Jahr wird WRITING CHANGE fünf in den USA ansässige Organisationen fördern:

ZUGANG

American Library Association (ALA, Amerikanischer Bibliothekenverband): Als größte Bibliothekenorganisation der Welt fördert die ALA Bibliotheken und Bibliotheksbildung, um das Lernen zu optimieren und Zugang zu Informationen für alle sicherzustellen. Die Fördermittel von WRITING CHANGE sollen ein innovatives Pilotprojekt für zwölf Bibliotheken in den USA unterstützen, um eine Partnerschaft mit lokalen Künstlern einzurichten und Kunstprogramme zur Förderung der Alphabetisierung und digitalen Fähigkeiten für bestimmte Bevölkerungsgruppen zu implementieren darunter Jugendliche, bei denen ein hohes Risiko eines niedrigen Bildungsstandards oder geringer Beschäftigungschancen besteht. Das digitale Zugangsprogramm der ALA soll die Reichweite von Bibliotheken in ihren jeweiligen Gemeinschaften ausdehnen und die sichtbare Präsenz von Bibliotheken als Weg zu Weiterbildung, wirtschaftlicher Mobilität und gesellschaftlicher Teilnahme steigern. Das Projekt unterstreicht den vielfältigen künstlerischen Ausdruck als Plattform für Gemeinschaften und will im ersten Jahr rund 3.600 Einzelpersonen ansprechen.

INTERESSENVERTRETUNG UND REPRÄSENTATION

We Need Diverse Books (WNDB, Wir brauchen vielfältige Bücher): Eine gemeinnützige Organisation gemäß Artikel 501(c)(3), die zwölf interessante Initiativen mit einem gemeinsamen Ziel vereint Bekämpfung von systemischem Rassismus und Unterdrückung durch die Erschaffung einer Welt, in der sich jeder Mensch auf den Seiten eines Buches wiederfinden kann. Mit der Unterstützung von WRITING CHANGE wird WNDB seine Arbeit über gezielte Zuschüsse, Mentorprogramme, Workshops und Gemeinschaftsinitiativen fortsetzen, mit besonderer Förderung der Arbeiten des Native Fund, Black Creatives Fund und Revisions Workshop.

ENGAGEMENTS DER JUGEND FÜR SCHRIFTSTELLEREI ALS FORM DES KÜNSTLERISCHEN UND SOZIALEN AUSDRUCKS

Girls Write Now (Mädchen schreiben jetzt): Seit 25 Jahren baut die Organisation "Girls Write Now" Barrieren hinsichtlich Geschlecht, Ethnizität, Alter und Armut ab, um die nächste Generation von SchriftstellerInnen und Führungskräften zu betreuen, die Firmen gestalten, Kultur prägen und Veränderungen herbeiführen. Die Organisation bringt junge Erwachsene über 90 Farbige, 90 Hochbedürftige, 75 Immigranten oder erste Generation und 25 LGBTQIA+/genderexpansiv mit BerufsschriftstellerInnen und Multimedia-Fachleuten als persönliche Mentoren zusammen, um sie für ihr ganzes Leben in eine förderliche und vernetzte Autorengemeinschaft einzutauchen. Mit der Unterstützung von WRITING CHANGE will Girls Write Now eine größere landesweite Präsenz in seinem Kernprogramm und Writing-360-Programm aufbauen mit dem Ziel, im kommenden Jahr weitere 600 Jugendliche zu erreichen.

UNTERSTÜTZUNG VON GEMEINSCHAFTEN

Darüber hinaus wird die Initiative WRITING CHANGE auch zwei zusätzliche lokale gemeinschaftsbasierte Zuschüsse an die in Los Angeles beheimatete Organisation WriteGirl und die in Minneapolis ansässige Organisation MIGIZI vergeben.

WriteGirl: Die in Los Angeles ansässige Organisation für kreatives Schreiben und Mentoring WriteGirl stellt die Macht eines Mädchens mit einer Schreibfeder in den Blickpunkt. WriteGirl repräsentiert eine Gemeinschaft von mehr als 400 Mädchen und 400 ehrenamtlich tätigen Schriftstellerinnen, die als Mentorinnen für kreatives Schreiben auftreten. 100 Prozent der WriteGirl-Absolventinnen haben eine höhere Bildung begonnen, viele davon mit Voll- oder Teilstipendien. Die Fördermittel von WRITING CHANGE werden zur Unterstützung von Alphabetisierungsprogrammen für unterversorgte Mädchen über das WriteGirl Core Mentoring-Programm eingesetzt und sollen Mädchen über Workshops für kreatives Schreiben, persönliches Mentoring von Karrierefrauen, Entwicklung von Führungsarbeit und bildungs- bzw. berufswegfokussierte Ressourcen erreichen.

MIGIZI:Die in Minnesota ansässige Organisation MIGIZI bietet einen starken Unterstützungskreis, der die bildungsorientierte, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung von Jugendlichen der Ureinwohner Amerikas fördert. WRITING CHANGE wird das MIGIZI-Programm First Person Production unterstützen, mit dem junge Ureinwohner mit den Medienfähigkeiten des 21. Jahrhunderts ausgestattet werden. In einem Kunst- und Medienumfeld für aufstrebende Erzähler lernen sie, wie sie die Darstellung der Ureinwohner Amerikas in den Medien positiv beeinflussen können.

Weitere Informationen über WRITING CHANGE und die ersten Zuschussempfänger erhalten Sie auf der Unternehmenswebsite der Estée Lauder Companies unter elcompanies.com/en/our-commitments/social-impact/writing-change-amanda-gorman.

KOMMENTARE

"Ich bin begeistert, dass die Arbeit dieser ehrenwerten Organisationen mit Hilfe von WRITING CHANGE fortgesetzt werden und mehr Gemeinschaften erreichen kann. Die Repräsentation in der Alphabetisierung ist von Bedeutung. Für die Jugend ist das Lesen und Schreiben ein Weg zum sozialen Ausdruck, der zum Fortschritt führt. Ich bin fest davon überzeugt, dass Worte zu Taten führen, die die Welt verändern können. Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die jetzt ganz gewiss folgt und ich freue mich auf dieses erste Jahr der Auswirkungen durch WRITING CHANGE."- Amanda Gorman, Estée Lauder Global Changemaker

"Amanda ist ein Vorbild für eine ganze Generation von neuen Führungskräften und wir fühlen uns zutiefst inspiriert von ihrer Energie, Leidenschaft und Vordenkerarbeit. Es ist uns eine große Ehre, diese fabelhaften Organisationen dabei zu unterstützen, ganz neue Wege zur Alphabetisierung zu finden." William P. Lauder, Executive Chairman, The Estée Lauder Companies

"Der Start von WRITING CHANGE erfüllt uns mit großem Stolz. Dieses Programm ist engstens mit dem langjährigen Engagement unseres Unternehmens für die Förderung der Weiterbildung verbunden, insbesondere für Frauen und Mädchen. Die Initiative erhielt tiefgreifende Inspiration von Amandas Überzeugung, dass Lesen und Schreiben ein Weg zu Veränderungen und zu ihrem Ziel ist. Amanda selbst veranschaulicht die Macht des Erzählens und die Auswirkungen von Worten auf das Leben junger Menschen, und wie Worte Veränderungen herbeiführen können." - Fabrizio Freda, President und CEO, The Estée Lauder Companies

Über The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller und Vermarkter von hochwertigen Hautpflege-, Makeup-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter folgenden Markennamen vertrieben: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ sowie die DECIEM-Markengruppe, einschließlich The Ordinary und NIOD.

Über The Estée Lauder Companies Charitable Foundation (ELCCF)

Die von den Werten des Unternehmens und der Leidenschaft seiner Belegschaft inspirierte Mission der ELCCF verfolgt das Ziel, das Wohlbefinden unserer vielfältigen globalen Gemeinschaften zu steigern, wobei die Betonung auf Frauen und Mädchen liegt. Die ELCCF konzentriert ihre Bemühungen auf drei Bereiche Gesundheit, Bildung und Umwelt und vergibt jährlich Zuschüsse an Organisationen in den USA und der ganzen Welt, die im Einklang mit diesen drei Stützpfeilern stehen.

Über Amanda Gorman

Amanda Gorman ist die jüngste Verfasserin des Gedichts zum Amtsantritt des Präsidenten in der Geschichte der USA. Sie engagiert sich mit Entschlossenheit für Umweltfragen, Rassengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit. Ihr Aktivismus und ihre Gedichte wurden in der Today Show, PBS Kids und CBS This Morning sowie in der New York Times, Vogue und Essence vorgestellt. Seit ihrem Studienabschluss cum laude an der Harvard University lebt Amanda Goran jetzt in ihrer Heimatstadt Los Angeles. 2017 wurde sie von Urban Word einem Programm zur Förderung von Youth Poets Laureate in mehr als 60 Städten, Regionen und Bundesstaaten der USA zum ersten "National Youth Poet Laureate" gekürt. Gormans Lesung ihres Gedichts "The Hill We Climb" bei der Feier zum Amtsantritt des US-Präsidenten 2021 wurde von den Kritikern gelobt und fand Beachtung in der internationalen Presse. In der Februarausgabe 2021 erschien Amanda Gorans Foto auf der Titelseite des TIME Magazine und sie war die erste Dichterin auf der Titelseite von Vogue in der Ausgabe Mai 2021. Außerdem war sie Cover-Star des Porter Magazine im Juli 2021 und sie erhielt den "Artist Impact Award" bei den Backstage und Geffen Awards 2021. Amanda war eine von 5 Preisträgerinnen der Variety Power of Women und Cover-Star sowie eine von drei Cover-Stars für Glamours Women of the Year. Die Sonderausgabe ihres Gedichts "The Hill We Climb" erschien im März 2021. Ihr erstes Bilderbuch Change Sings erschien im September 2021 und ihre Gedichtsammlung Call Us What We Carry im Dezember 2021. Alle landeten auf Platz 1 der Bestsellerlisten der New York Times, USA Today und Wall Street Journal. Bitte besuchen Sie https://www.theamandagorman.com/.

Folgen Sie @esteelauder auf Instagram, Facebook, Twitter, YouTube und TikTok

Folgen Sie @esteelaudercompanies auf Instagram, Facebook, Twitter, TikTok und LinkedIn

Folgen Sie @amandascgorman auf Instagram

ELC-C

ELC-I

1https://en.unesco.org/themes/literacy

2https://nces.ed.gov/pubs2019/2019179.pdf

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220207005525/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Investoren: Rainey Mancini

rmancini@estee.com



Ansprechpartner für Medienvertreter:

Catherine Bomboy Dougherty

cdougher@estee.com



Jill Marvin

jimarvin@estee.com