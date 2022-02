Goldperle gefunden: Die Party kann losgehen: Secova Metals veröffentlicht sensationelle Daten

Anzeige / Werbung Secova veröffentlichte gerade einen umfassenden NI43-101-Bericht, der einen Vorgeschmack auf die kommende Machbarkeitsstudie gibt. Daraus geht hervor: die Betriebskosten könnten extrem gering sein. Die Aktie von Secova Metals (ISIN: CA8136783070, WKN: A2JLJX, Frankfurter Symbol: N4UP), ein weit fortgeschrittener Gold- und Silberexplorer, ist nach der brandaktuellen News besonders attraktiv. Secova veröffentlichte gerade einen umfassenden NI43-101-Bericht, der einen Vorgeschmack auf die kommende Machbarkeitsstudie gibt. Daraus geht hervor: die Betriebskosten könnten extrem gering sein. Secova Metals (WKN: A2JLJX), Kurs: 0,068 € (Frankfurt, 07.02.2022). Quelle: Börse Frankfurt Diese Daten zeigen: günstiger kann man Gold und Silber kaum gewinnen Der aktuelle und sehr wichtige NI43-101-Report, den Sevova gerade am 7. Februar veröffentlicht hat, ist mit fast 100 Seiten sehr umfangreich. Die Kernaussagen, die ich im Folgenden für Sie herausgearbeitet habe, sind beeindruckend. Gegenstand des Berichts sind vor allem die historischen Abraumhalden der Montauban-Mine: Anacon Lead 1 und 2, Tetrault 1 und 2. In diesen Halden, die zwischen 1983 und 1990 aus den Erzen des Mineninneren aufgehäuft wurden, schlummert ein Schatz, der durch neueste Technologie kostengünstig und besonders umweltschonend geborgen werden kann. Metallurgische Tests aus dem Jahr 2010 haben auf der 685 Meter langen, bis zu 195 Meter breiten und 45 Meter tiefen Halde Anacon Lead 1 durchschnittliche Erzgehalte von 0,28 g/t für Gold und 27,10 g/t für Silber gezeigt. Das Gold kann zu fast 92 Prozent gewonnen werden, das Silber zu 77 Prozent. Daraus ergibt sich eine angezeigte Ressource von 462.000 Tonnen Erz mit einem Gehalt von 0,31 g/t Gold (= 4.570 Unzen) und 32,68 g/t Silber (=485.630 Unzen)! Die Analyse der Daten aus dem Jahr 2019 zeigt, dass die Betriebskosten für die Erzgewinnung für diese Halde bei schätzungsweise nur C$24 pro Tonne Erz liegen! Günstiger kann man Gold und Silber kaum gewinnen. 2018 wurden zusätzlich Anacon Lead 2, sowie Tetrault 1 und Tetrault 2 untersucht. Hierbei zeigte sich, dass Anacon Lead 2 ähnliche gute Werte wie Anacon Lead 1 aufweist. Der Clou aber ist, dass die Gold- und Silbergehalte von Tetrault 1 und Tetrault 2 mit durchschnittlich 0,76 g/t bzw. 0,96 g/t Gold und 95,95 g/t bzw. 57,33 g/t Silber bis zu dreimal höher sind! Historische Abraumhalden Anacon Lead 1+2, Tereault 1+2, Montauban United der Montauban-Mine. Quelle: Secova Metals Der zusätzliche Clou ist: Die Geologen haben neben Gold und Silber auch noch fast 43.000 t Glimmer in den Erzen gefunden, der für Baumaterialien, Farben, Kunststoffe, Schweißelektroden, Gießereiprodukte, Kosmetik usw. eingesetzt wird. Er könnte den Wert des Projektes noch einmal beträchtlich steigern. Deshalb empfehlen die Geologen Secova die Anfertigung einer entsprechenden zusätzlichen Marktstudie für den Verkauf von Glimmerkonzentrat. Der dritte Clou ist, dass der Staat die für die Sanierung bzw. Dekontamination der historischen Halden haftet. Dadurch wird die Erzgewinnung nochmals günstiger. Fazit: Kluge Investoren steigen ein, bevor der Zug abfährt

Die kommende Machbarkeitsstudie (PEA) wird entscheidend für den weiteren Kursverlauf der Aktie von Secova Metals (ISIN: CA8136783070, WKN: A2JLJX, Frankfurter Symbol: N4UP) sein. Fällt sie positiv aus, dürfte die unterbewertete Aktie schlagartig deutlich zulegen. Der aktuelle NI43-101-Report lässt schon jetzt vermuten, dass die Machbarkeitsstudie sogar sehr positiv ausfallen könnte. Denn alle bisherigen Analysen sind von einem durchschnittlichen Goldpreis von US$1.300 pro Unze ausgegangen. Der durchschnittliche Goldpreis liegt aber jetzt sehr viel höher. Außerdem sind die geschätzten Betriebskosten von C$24 / t Erz unschlagbar günstig: es muss kein Gold- und Silbererz mehr gesucht, aus dem Boden geschürft, transportier und zerkleinert werden, denn es liegt bereits zerkleinert und auf Halden konzentriert auf der Oberfläche. Zudem haftet der Staat für die Sanierung und Renaturierung der Halden. Man bekommt als Anleger Gold und Silber im Wert von mindestens US$90 Mio. (+ 43.000 t Glimmer) für ca. C$17 Mio. Marktkapitalisierung beim Aktienkurs bei aktuell C$0,11 an der Heimatbörse. Noch!

