Börsentag auf einen Blick Stagnation erwartet DEUTSCHLAND: - STAGNATION - Nach einem freundlichen Wochenauftakt dürfte es am Dienstag im deutschen Aktienhandel erst einmal ruhig zugehen. Der Leitindex Dax wird kaum verändert erwartet. An der Wall Street hatte der Dow Jones Industrial am Vortag zwischenzeitliche Gewinne im späten Handel wieder abgegeben. An den asiatisch-pazifischen Märkten fallen vor allem Verluste in China und Hongkong ins Auge. ...

