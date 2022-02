Nach dem rasanten Kursanstieg auf 1.349 US-Cents Anfang 2008 beruhigte sich die vorausgegangene Kursexplosion etwas und brachte Abschläge auf grob 400 US-Cents hervor. Seitdem versucht sich der Agrarrohstoffe in diesem Bereich an einem Boden, der zusehends zu gelingen scheint. Ein Blick auf den Kursverlauf seit etwa 2013 zeigt dabei eine potenzielle Cup & Handle-Formation, die in der Charttechnik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...