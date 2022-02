HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Siltronic von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 145 auf 135 Euro gesenkt. Die gescheiterte Übernahme durch Globalwafers habe den Kurs gedrückt und damit sei die Aktie wieder chancenreicher geworden, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Steigende Gewinnschätzungen könnten im Jahresverlauf zum positiven Kurstreiber werden. Der Konsens unterschätze die Auswirkungen eines Preisanstiegs bei Wafern auf den diesjährigen Gewinn./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2022 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000WAF3001