Nachdem wir am Donnerstag und Freitag starke Abgaben im DAX sahen, gab es zum Wochenauftakt die Gegenbewegung. Zunächst in der Vorbörse mit einem Aufschlag von mehr als 100 Punkten. Das so entstandene Gap lockte jedoch gleich wieder die Verkäufer an. Es wurde binnen 30 Minuten geschlossen, wie folgendes Schaubild zeigt: ...

