FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien der Deutschen Börse beim fairen Aktienwert von 300 Euro auf "Kaufen" belassen. Dies schrieb Philipp Häßler am Dienstag anlässlich des Investorentags von ISS STOXX, die für etwa 10 Prozent der Gesamterträge des Konzerns stünden. Das Indexgeschäft sei mit einer hohen einstelligen Wachstumsrate

der entscheidende Wachstumstreiber./rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005810055

© 2025 dpa-AFX-Analyser