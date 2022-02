Der MSCI World Index ist bei ETF-Anlegern beliebt. Hierfür gibt es gute Gründe: Mit 1.549 Unternehmen aus 23 Industrieländern ist der Index breit diversifiziert (Stand: 04.02.22, gilt für alle Angaben). Er deckt ungefähr 85 % der Marktkapitalisierung in diesen Ländern ab und ermöglicht es Anlegern so, von dem langfristigen Wachstum der Weltwirtschaft zu profitieren. Dies hat in den letzten 50 Jahren sehr gut funktioniert - die durchschnittliche jährliche Rendite des MSCI World lag bei 11 %. Mit ...

