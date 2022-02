2022 hat wild begonnen - und könnte den Anleger noch jede Menge abverlangen. Das jedenfalls meinen Savita Subramanian und sein Team von der Bank of America. Es sei ein Fehler, zu glauben, die Aktienmärkte würden Zinserhöhungen einfach so abtun wie in früheren Phasen. Dieses Mal könnte es sein wie 1999/2000.Das läge an der hohen Bewertung von Aktien, so Subramanian. "Der S&P 500 ist vor der ersten Zinserhöhung teurer als in jedem anderen Zyklus außer 1999/2000", so der Stratege. Wer dies nicht ignoriere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...