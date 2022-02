Die Greencells GmbH baut ihr Entwicklungsportfolio in Italien weiter aus: So erwirbt der Entwickler und EPC-Dienstleister für Utility-Scale-Solarkraftwerke im Süden Sardiniens fünf Photovoltaikprojekte mit einer Gesamtleistung von 233 MWp. Durch den Zukauf wachse das gesicherte Entwicklungs- sowie EPC- und O&M-Portfolio in Italien auf insgesamt 876 MWp. Der Ready-to-build-Status mit einhergehender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...