Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: TUI legt Zahlen vor ++ Alibaba: Was macht Softbank? ++ Negativbeispiel Lang & Schwarz.

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen haben am Montag uneinheitlich geschlossen. Nach dem guten Arbeitsmarktbericht für Januar rechnet der Markt im Vorfeld der ersten Zinserhöhung ab März mit einer weiteren Verschärfung der US-Geldpolitik. Der Dow Jones schloss am Montag mit einem Plus von 1,39 Punkten minimal über dem Schlusskurs von Freitag. Der S&P 500 gab um 0,37 % auf 4.483 Punkte nach, während der Nasdaq 100 den Handel mit einem Minus von 0,84 % bei 14.571 Punkten beendete. Nach dem guten Wochenauftakt tendierte der Dax am Dienstag im vorbörslichen Handel im Plus. Angesichts steigender Anleiherendite dürfte sich an den deutschen Börsen auch in den kommenden Wochen noch keine klare Tendenz herausbilden. Der Dax eröffnete mit Plus von 0,1 % und konnte danach im frühen Handel weiterzulegen.

Im Fokus standen heute Morgen die Q1-Zahlen von TUI.

Den vollständigen Artikel lesen ...