Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenauftakt stand nochmals unter dem Eindruck der in der letzten Woche massiv gestiegenen Zinserhöhungserwartungen dies- und jenseits des Atlantiks, so die Analysten der Helaba.Als Gründe zu nennen seien dabei die verbale Kehrtwende der Europäischen Zentralbank, die "hawkishe" Bank of England und die positive Arbeitsmarktüberraschung in den USA, welche die Federal Reserve in ihrem Kurs bestärke. So seien die Rentenmärkte unter Druck geblieben, während Risikoaufschläge weiter gestiegen seien. ...

